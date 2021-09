Liverpool-Milan, Pioli: “A noi manca ancora qualcosa, cresceremo” | News

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato in conferenza dopo Liverpool-Milan, prima partita del Gruppo B della Champions League 2021-2022

Stefano Pioli , tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Liverpool-Milan , prima partita del Gruppo B della Champions League 2021-22 . Queste le sue dichiarazioni.

Se è orgoglioso della prestazione della squadra : "Abbiamo affrontato un grande avversario, il fatto di aver provato fino alla fine un risultato positivo a casa è significativo del livello raggiunto. Certo che il Liverpool è in altissimo, a noi manca ancora qualcosa. Sfrutteremo queste partite per crescere e andare avanti nella competizione".

Sulla difesa del Liverpool e il gol di Salah: "In una partita ce ne sono tante dentro. L'aspetto mentale fa la differenza. Siamo stati bravi a reagire andando addirittura in vantaggio, sicuramente segnare il 3-1 ci avrebbe dato fiducia e avrebbe tolto qualcosa a loro. Il 2-2 li ha galvanizzati, in questo ambiente. Dispiace aver preso gol da palla inattiva ci dispiace. Ci siamo fatti sorprendere".