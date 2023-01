Milan, Pioli: “Vranckx ha ottime qualità: troverà il suo spazio”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha presentato Lecce-Milan di domani pomeriggio al 'Via del Mare' in conferenza stampa a Milanello. Interrogato dai cronisti presenti su come si sta inserendo Aster Vranckx, centrocampista belga classe 2002, nel gruppo rossonero, anche alla luce delle chance che sta avendo sul terreno di gioco, Pioli ha risposto: "Aster ha ottime qualità, si sta inserendo bene e troverà il suo spazio. Io cerco di mettere sempre in campo la formazione migliore". Lecce-Milan, le dichiarazioni di Pioli alla vigilia del match >>>