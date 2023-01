Milan, Pioli: “Origi e Kjaer recuperati per domani. Su Rebic …”

Stefano Pioli , tecnico rossonero, ha presentato Lecce-Milan di domani pomeriggio al 'Via del Mare' in conferenza stampa a Milanello . Interrogato dai cronisti presenti sulla situazione degli infortunati rossoneri in vista del match contro i giallorossi di Marco Baroni , Pioli ha replicato quanto segue.

"Il gruppo è forte quando è al completo. Più siamo e più siamo forti. Gente come Zlatan Ibrahimovic, Simon Kjaer e Alessandro Florenzi non sono forti solo in campo, ma sono anche dei leader. Divock Origi e Kjaer sono recuperati per domani, Ante Rebic potrebbe recuperare per la Supercoppa. Gli altri spero di riaverli a breve perché abbiamo bisogno di tutti". Lecce-Milan, le dichiarazioni di Pioli alla vigilia del match >>>