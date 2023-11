Lecce-Milan, Pioli: “Troppi infortuni, ma oggi non c’entrano le assenze”

Se si sono esposti troppo per cercare il terzo gol: “Siamo stati poco lucidi e troppo frenetici dopo il loro gol, l'inizio del secondo tempo è stato interpretato bene. Una squadra come la nostra non può perdere così tanto le distanze solo perché gli avversari accorciano. Su questa situazione dobbiamo lavorare tanto, non siamo contenti del risultato, della prestazione e della classifica che abbiamo".

Sulla distanza in classifica: “Dobbiamo migliorare, in alcune situazioni siamo stati penalizzati dal risultato, qui e a Napoli avevamo un doppio vantaggio e abbiamo portato a casa due pareggi. Dobbiamo essere più concentrati per tutti e 95 i minuti altrimenti il campionato diventerebbe difficile".

Rispetto al 2-2 del suo esordio contro il Lecce: “Altri tempi e altre situazioni. La partita di oggi ci complica le cose, dobbiamo lavorare al meglio".

Sul gol annullato: “Ho visto Thiaw che è caduto, mi sembrava strano su una palla aerea, per valutare poi bisogna vedere le situazioni".

Se l'assenza di tanti titolari è pesante: “A fine primo tempo si poteva avere un giudizio diverso. La partita di oggi non può ricondursi all'assenza di giocatori importanti. In questo momento siamo troppo frenetici, una squadra esperta come la nostra dovrebbe gestire al meglio alcune situazioni".

Su Reijnders: “Sta facendo il suo percorso, è un giocatore di buonissimo livello. Sta lavorando sull'aspetto realizzativo, ha tempi di inserimento e buoni piedi, mi aspetto qualcosa di importante da lui dal punto di vista della realizzazione".

