Lecce-Milan, Pioli: “Non sarà un volo per niente tranquillo”

Il tecnico rossonero Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa al termine di Lecce-Milan , partita valida per la 18^ giornata della Serie A 2022-2023 svoltasi allo stadio di 'Via del Mare'. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Il Milan sembra aver smarrito la sua identità: "Non sarà un volo tranquillo. Ma è la prima volta che sbagliamo l'approccio alla partita commettendo errori non forzati".

Se è più deluso dai primi 45 minuti o dagli ultimi 25 in cui il Milan non ha creato assolutamente nulla: "Dai primi 45. La partita si è fatta complicata, poi alla fine non abbiamo creato così tanto. Non sono contento sicuramente, dobbiamo dare tutti qualcosa in più perché quella di stasera è una prestazione troppo al di sotto delle sue potenzialità".