Lecce-Milan, Giampaolo punge: “Possono perdere con chiunque. Ma io …”

Sul problema dei gol: "Il problema del gol lo si evidenzia solo in alcuni momenti di questo campionato, quando non vinci ovviamente riaffiora. È una tematica alla quale non darei tutta questa importanza, ma in settimana ci stiamo ovviamente lavorando. Buttiamo giù proposte differenti ogni giorno per crearci quante più occasioni in partita. Krstovic non sarà di sicuro in doppia cifra, ma credo sia in una buona media realizzativa. Stesso discorso per quanto riguarda gli esterni offensivi. Ci sta mancando il contributo al gol dei centrocampisti, ed anche quello dei difensori sui piazzati”.