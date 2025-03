Lecce-Milan, Giampaolo: “L’abbiamo persa noi. Se ne esce perché …”

Se ci sono stati strascichi dopo la sconfitta col Milan: "Abbiamo analizzato la partita, con grande umiltà ai calciatori ho detto che in quella situazione la partita l’abbiamo persa noi per alcuni dettagli. Questi non toglie niente al valore dell’avversario. La delusione per la sconfitta è tantissima, ma dentro la partita devi ricavare non solo gli aspetti negativi, ci sono stati anche tanti aspetti positivi che ti devono dare fiducia, consapevolezza e forza. Il campionato ci mette di fronte a una possibilità di riscatto. I giocatori hanno fatto una buona settimana di allenamento, li ho visti bene". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, sondaggio per Coppola: richiesta folle, ma … >>>