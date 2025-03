Lecce-Milan, Conceicao: “Oggi squadra più compatta. Rafa Leao…”

Sulla partita: "Due gol sono stati annullati per fuorigioco, non c’è niente da fare. Abbiamo lavorato in settimana su alcune debolezze del Lecce e alcuni punti forti. Nel momento di un errore, abbiamo preso un gol su quello che avevamo preparato a livello di spazio tra le linee dove avevamo sempre trovato Pulisic e Musah come uomini liberi per accelerare sopra la linea difensiva avversaria, abbiamo creato veramente problemi al Lecce, ma non abbiamo fatto gol. Eravamo sotto e abbiamo iniziato il secondo tempo non molto bene, prendendo anche il secondo gol. Nel momento difficile è venuto fuori anche il carattere, i cambi hanno dato qualcosa alla squadra e bravi ai ragazzi che ci hanno creduto fino alla fine".