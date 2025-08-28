Pianeta Milan
LECCE-MILAN

Lecce, Di Francesco: “Non penso che il Milan sia in difficoltà”

L'allenatore del Lecce Eusebio Di Francesco ha parlato in conferenza stampa alla viglia della gara contro il Milan. Ecco alcuni estratti
Redazione PM

Domani sera, ore 20:45 al 'Via del Mare', andrà in scena Lecce-Milan, valevole per la seconda giornata di Serie A. Come Massimiliano Allegri - allenatore dei rossoneri -, anche Eusebio Di Francesco ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match. Di seguito, si riportano alcuni estratti delle dichiarazioni del nuovo tecnico dei pugliesi.

Verso Lecce-Milan, le parole di Di Francesco

Rispetto all'atteggiamento che dovrà avere la sua squadra: "A Genova siamo stati aggressivi. Abbiamo creato situazioni che vanno sfruttate meglio. Una settimana fa si parlava di grande Milan, ora si parla di Milan in difficoltà. Non la penso così, una partita non cambia le cose. L'unico giocatore che poteva cambiare questa squadra è Leao. Meglio che non ci sia per noi, quando si accende è un giocatore diverso dagli altri".

Inoltre, ha risposto ad Allegri, il quale ha detto che non si aspetta una partita semplice: "Chiaramente chi viene a giocare qui dice di aspettarsi una partita difficile, avendo però dalla sua giocatori di grandissimo livello. Noi dobbiamo affrontare questa sfida con grande attenzione. Il Milan ha grande capacità di ribaltare le azioni da difensive a offensive. Dobbiamo essere bravi nella fase preventiva. Bisogna fare attenzione agli inserimenti delle loro mezzali, una caratteristica delle squadre di Allegri".

