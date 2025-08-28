Lecce, Di Francesco: “Non penso che il Milan sia in difficoltà”

Verso Lecce-Milan, le parole di Di Francesco

Rispetto all'atteggiamento che dovrà avere la sua squadra: "A Genova siamo stati aggressivi. Abbiamo creato situazioni che vanno sfruttate meglio. Una settimana fa si parlava di grande Milan, ora si parla di Milan in difficoltà. Non la penso così, una partita non cambia le cose. L'unico giocatore che poteva cambiare questa squadra è Leao. Meglio che non ci sia per noi, quando si accende è un giocatore diverso dagli altri".