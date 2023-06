Lecce, Baroni: “Colombo è un ragazzo giovane, deve lavorare e crescere”

Marco Baroni, tecnico del Lecce, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa in merito a Lorenzo Colombo

Marco Baroni , tecnico del Lecce , è intervenuto nella consueta conferenza stampa alla vigilia del match contro il Bologna per rispondere alle domande dei cronisti presenti. Interrogato sulle critiche mosse nei confronti di Lorenzo Colombo , l'allenatore ha sostenuto come l'attaccante di proprietà del Milan sia molto giovane ed è lecito per lui lavorare, sbagliare e crescere. Di seguito le sue parole a riguardo riportate da 'TMW'.

Le parole di Marco Baroni su Lorenzo Colombo

"Il modulo non è mai stato in discussione, è quello che ci ha dato equilibrio e compattezza su tutti i campi con identità forte, apprezzata e riconosciuta. Colombo è un ragazzo giovane, deve lavorare, deve sbagliare e deve crescere. Ma come lui, tutti gli altri".