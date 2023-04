Lazio, Sarri: “Speriamo che il Napoli festeggi il più tardi possibile”

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla festa scudetto del Napoli

Maurizio Sarri , tecnico della Lazio , ha rilasciato alcune dichiarazioni nella conferenza stampa alla vigilia del match contro l' Inter , che potrebbe già consegnare lo scudetto al Napoli . Qualora i biancocelesti non dovessero vincere, infatti, gli uomini di Luciano Spalletti dovrebbero battere la Salernitana per poter già festeggiare. L'ex allenatore del club partenopeo ha espresso la speranza che gli azzurri possano festeggiare il più tardi possibile. Di seguito le sue parole a riguardo.

Le parole di Maurizio Sarri sul Napoli

"Noi dobbiamo pensare alla nostra partita. La tavola è stata apparecchiata per la festa, per la nostra sconfitta. Noi dobbiamo fare il massimo. Il Napoli festeggerà lo stesso, ma speriamo il più tardi possibile".