Lazio, Sarri contro i calendari pieni: “Sta diventando un altro lavoro”

Maurizio Sarri, presentando Lazio-Galatasaray, partita di Europa League in programma questa sera alle ore 21:00 allo stadio 'Olimpico' di Roma, si è lamentato dei troppi impegni delle squadre di calcio. Per lui i calendari sono ingolfati. "Visti i calendari che stanno venendo fuori negli ultimi tempi, diventerà sempre più difficile e questo lavoro un altro lavoro. E non so se mi piacerà", il commento di Sarri.