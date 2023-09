Rovella: “Ripartiamo dal successo contro il Torino per affrontare il Milan”

Nicolò Rovella, centrocampista della Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista del match contro il Milan

Le parole di Nicolò Rovella in vista di Milan-Lazio

"Sono al 100%, ho recuperato dal problema in ritiro con la Juventus. Le scelte le fa il mister, a me va bene giocare con tutti, siamo molto forti. Questa vittoria contro il Torino è importante, ripartiamo da qui per affrontare sabato il Milan".