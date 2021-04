Lazio-Milan, Pioli: “Theo Hernández potrebbe essere a disposizione”

Stefano Pioli spera di poter recuperare Theo Hernández per Lazio-Milan di domani sera all'Olimpico. Le sue dichiarazioni in conferenza

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato oggi in conferenza stampa, a Milanello, per introdurre i temi principali di Lazio-Milan, 'Monday Night' della 33^ giornata di Serie A in programma domani sera, ore 20:45, allo stadio 'Olimpico'. Pioli ha lasciato aperta una piccola speranza per il recupero di Theo Hernández. "Theo ha svolto una parte della seduta in gruppo ieri. Se oggi riuscirà ad allenarsi interamente con il gruppo nella rifinitura potrebbe essere a disposizione per la partita". Milan, ultimatum a Donnarumma: le ultime news sul portiere rossonero >>>