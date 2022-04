Lazio-Milan, Pioli: “Vogliamo provare a vincere lo Scudetto” | Serie A News

Stefano Pioli, allenatore rossonero, durante la conferenza stampa non ha nascosto il suo desiderio di voler provare a vincere lo scudetto

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Lazio-Milan, Stefano Pioli ha parlato della differenza in questo periodo tra la passata stagione e quella di quest'anno. Queste le sue dichiarazioni: "In questo momento della passata stagione non sapevamo se saremmo arrivati nelle prime quattro. Ora vogliamo provare a vincere lo Scudetto e giocarcelo fino alla fine. Deve esserci più emozione e più voglia per andare oltre i limiti. Sembrava impossibile, è un momento molto emozionante. Serve un cuore caldo e la testa fredda". Milan, le top news di oggi: Pioli in conferenza, idea in attacco.