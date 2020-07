Lazio-Milan, Pioli: “Dobbiamo essere più cinici in zona gol”

MILAN NEWS – Stefano Pioli, tecnico rossonero, alla vigilia di Lazio-Milan ha parlato dei problemi che la squadra rossonera ha avuto contro la Spal mercoledì scorso.

"Sì ormai fa parte del nostro DNA attaccare in un certo modo. A me li unici dati che mi interessano sono le occasioni create e i tiri effettuati, oltre le occasioni che concediamo. La squadra ha la giusta mentalità per provare a comandare la partita e ad avere delle determinate situazioni offensive. A Ferrara dovevamo segnare più gol perchè abbiamo avuto diverse occasioni. Questo miglioramento deve arrivare il prima possibile, perché adesso arrivano delle avversarie molto forti".

