Calciomercato Milan – Ibrahimovic sempre più verso il ritorno in patria

CALCIOMERCATO MILAN – Zlatan Ibrahimovic è sempre più vicino a salutare il Milan al termine di questo campionato.

A confermare la notizia sono i colleghi di Sky Sport, in particolare Gianluca Di Marzio. Il giornalista ha dichiarato: “Per la permanenza di Ibrahimovic al Milan ci sono davvero pochi margini, vale lo stesso discorso per Giacomo Bonaventura. I segnali che spuntano per il prossimo club di Zlatan vanno tutti in una direzione: Hammarby. Ibrahimovic probabilmente giocherà in Svezia, nel suo club, l’ultimo anno della sua carriera da calciatore”.

Nel frattempo, su Ibrahimovic, ha detto la sua anche l’ex attaccante del Milan Oliver Bierhoff. Se vuoi conoscere le sue parole, continua a leggere >>

