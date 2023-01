Lazio-Milan, Pioli in conferenza: “Abbiamo voglia di reagire” | Video

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha presentato in conferenza stampa a Milanello i temi principali di Lazio-Milan, partita della 19^ giornata della Serie A 2022-2023, ultima del girone di andata in campionato, in programma domani sera alle ore 20:45 allo stadio 'Olimpico' di Roma. Ecco, dunque, il meglio della conferenza di Pioli nella sintesi video pubblicata dal club rossonero sui propri canali social ufficiali.