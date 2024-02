Milan, Pioli: “Critiche sui social? Non mi pesano più di tanto”

Stefano Pioli , allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa a Milanello alla vigilia di Lazio-Milan , partita della 27^ giornata della Serie A 2023-2024 in programma domani sera, alle ore 20:45 , allo stadio 'Olimpico' di Roma . Le parole sulle critiche dai social ( LEGGI QUI TUTTE LE PAROLE ).

"Non sono sui social, quindi non mi pesano più di tanto. Le critiche però ci sono e ci saranno sempre. Abbiamo obiettivi importanti, siamo concentrati. Sono felice e orgoglioso di allenare il gruppo di persone che alleno. Stiamo facendo un buonissimo lavoro. Pensiamo alle prossime sfide".