Serie A, la classifica degli errori arbitrali: l’Inter è in testa, mentre il Milan…

Non staremo qui ad analizzare al millimetro il motivo per il quale il gol di De Ketelaere non era da annullare, nonostante Bastoni sia chiaramente in gamba tesa e sposti il pallone sul braccio di Miranchuk, o perché il fallo di mano di Hateboer non poteva, e non doveva, essere valutato data la bandiera alta del guardalinee. No, non lo faremo. Questo perché sarebbe come dare battaglia ai mulini al vento, allungando la lista di episodi che, con malafede o meno, stanno conducendo l'Inter alla seconda stella.