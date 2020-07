Lazio-Milan, Inzaghi: “Pioli è molto preparato. Sulla formazione…”

MILAN NEWS – Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha parlato in conferenza stampa della sfida contro il Milan che si giocherà domani sera allo stadio Olimpico: “Pioli lo conosco bene, ho avuto la fortuna di averlo qui quando allenavo la Primavera. È molto preparato ed è un’ottima persona. Ibrahimovic è un top player, sicuramente sarà un osservato speciale: vedremo se comincerà da titolare o subentrerà dopo”

Su come sostituire Immobile e Caicedo: “Non ho ancora scelto chi giocherà in attacco. Dobbiamo fare l’allenamento di domani mattina, anche per vedere come stanno Leiva e Cataldi e capire se possono aiutarci. Hanno grande voglia. Siamo abituati in questo periodo a convivere con le defezioni: sono convinto che la squadra possa far un’ottima gara indipendentemente dal modulo e dai giocatori.

Sulle condizioni di Leiva e Cataldi: “Ci siamo presi qualche giorno in più. Oggi si sono mossi con la squadra, Leiva si è operato durante lo stop. Poi ha avuto problemini al ginocchio ma ora sta un po’ meglio: oggi ha fatto mezzora in gruppo dopo 25 giorni. Cataldi invece ha avuto una distorsione importante a Bergamo. Deciderò insieme a loro il da farsi. Non ci sarà Marusic, neanche con il Lecce, vedremo se lo riusciremo a recuperare col Sassuolo, così come Luiz Felipe. Adekanye e Raul Moro migliorano, ma non saranno disponibili per domani. Lazzari? Non ha fatto allenamento, era un po’ affaticato. Penso possa essere della partita”. OLTRE A INZAGHI HA PARLATO ANCHE STEFANO PIOLI. ECCO COSA HA DETTO, CONTINUA A LEGGERE >>>

