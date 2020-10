Krunic: “Milan, posso fare tre ruoli. Il mio preferito? Ecco qual è”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Giornata di vigilia per il Milan, domani impegnato in Europa League contro lo Sparta Praga nella seconda giornata del girone. Dopo la vittoria contro il Celtic a Glasgow, i rossoneri devono dare continuità e ottenere tre punti importanti, visto che si gioca, peraltro, a San Siro. Di seguito le parole di Rade Krunic sul suo ruolo preferito e non solo.

In particolare Krunic ha risposto così alla domanda rivolta da noi di Pianetamilan: “Mi piace il ruolo dietro la punta. Ho giocato così anche all’Empoli. In teoria il mio ruolo preferito è mezzala, ma in questo modulo non c’è. Penso di poter fare bene sia come mediano che come trequartista, magari con caratteristiche diverse rispetto a Calhanoglu. Per me va bene, qualsiasi ruolo”.

Poi ancora una domanda simile, sempre sul ruolo, fatta dal collega di Sky Sport: “Mi piace giocare da trequartista, sono più vicino al gol. A Glasgow ho segnato, nonostante non sia la miglior mia caratteristica il colpo di testa. Sono disponibile a tutto, posso fare entrambi i ruoli. Dipende dalla partita”.

