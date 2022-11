Kjaer: “Ibra ha detto che Giroud sarà il capocannoniere? Spero di no”

Domani pomeriggio, alle 17.00 italiane, Francia e Danimarca si sfideranno al Mondiale. Sarà una partita in cui ci sarà tanto Milan in campo: saranno della gara Simon Kjaer, Olivier Giroud e Theo Hernandez. Proprio il capitano della nazionale danese ha parlato dell'attaccante francese oggi in conferenza stampa: "Lo vedo come l'élite assoluta in termini di movimenti, rifinitura e altro. È leggermente meno mobile e fuori dagli schemi rispetto a Benzema. Ma dentro il campo lo vedo come un attaccante assolutamente di livello mondiale", ha detto Kjaer di Giroud.