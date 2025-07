Juventus, Tudor: “Modric? Uno come lui in Croazia nasce ogni 300 anni”

Igor Tudor , allenatore croato della Juventus , ha parlato del connazionale Luka Modric , centrocampista in procinto di diventare un giocatore del Milan e affrontato ieri sera, al Mondiale per Club , dove il classe 1985 è stato impegnato con il Real Madrid . Da Tudor solo parole di elogio per il futuro rossonero.

"Cosa dire di Modric? Uno come lui in Croazia nasce ogni 300 anni. È un orgoglio per tutto il paese. Come giocatore lo vedete tutti, ma come persona è uguale e la gente magari non lo sa. Gli voglio un gran bene e spero che continui a divertirsi ancora perché ha solo 40 anni".