Napoli, Conte: “Contro la Juve non era facile. C’è tanto da lavorare”

Intervenuto in conferenza, dopo il match contro la Juventus , Antonio Conte , tecnico del Napoli , ha parlato così del pareggio con i bianconeri: "Le valutazioni sono soggettive. Il nostro portiere non si è sporcato i guanti, invece Di Gregorio ha fatto due super parate su Lukaku e McTominay. Ho fatto dei campi di modulo, perché alla fine di mercato sono arrivati due centrocampisti ed è rimasto Folorunsho. Avevo qualche timore sulla difesa, invece i ragazzi sono stati molto bravi. Dobbiamo fare meglio nella fase offensiva. Abbiamo sbagliato qualche passaggio e non abbiamo inciso nell'1vs1. Abbiamo grandi margini di miglioramento. Ora siamo più ricchi, perché abbiamo lavorato su due sistemi di gioco".

Infine, il tecnico azzurro ha concluso: "Quando non vinci devi prendere il positivo e il negativo, usciamo da questa sfida contro una top come la Juventus in uno stadio difficile perché lo conosco bene e so quanti punti ti fa avere. Non era facile, al tempo stesso non sono soddisfatto al massimo, c'è tanto da lavorare e noi abbiamo l'obiettivo di crescere, aver pareggiato questi livelli ci deve dare una spinta sotto tanti punti di vista, sul fatto di non aver preso goal è importante, era quello che temevo di più ma alla fine si è rivelato soddisfacente, ma dobbiamo continuare a lavorare e a migliorare".