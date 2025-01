Juventus-Milan, stamattina conferenza stampa di Thiago Motta e Locatelli

Domani sera, il Milan affronterà la Juventus in Supercoppa Italiana e stamattina si terrà la conferenza stampa di Thiago Motta e Manuel Locatelli. Entrambi, rispettivamente allenatore e centrocampista dei bianconeri, sono passati per Milano durante la loro carriera calcistica: il primo all'Inter, dove ha vinto il Triplete con Mourinho allenatore; il secondo, invece, è un ex calciatore del Milan, con in quale ha segnato 2 gol in Serie A e vinto la Supercoppa Italiana nel 2016 proprio contro la Juve.