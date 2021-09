Juventus-Milan, Pioli: “Non penso che siamo i favoriti”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato di Juventus-Milan di domani allo 'Stadium'. L'allenatore è convinto della forza dei bianconeri

Stefano Pioli , tecnico rossonero, ha presentato oggi in conferenza stampa a Milanello i temi principali di Juventus-Milan , partita della 4^ giornata della Serie A 2021-2022 . Interrogato sulla partenza lenta avuta, finora, dalla Juventus di Massimiliano Allegri in campionato e sul suo Milan , dunque, forse favorito nella partita di domani, Pioli ha replicato quanto segue.

"Innanzitutto mi fa piacere ritrovare Max, grande allenatore e persona molto intelligente. Era inaspettato vedere la Juve con un punto in tre partite. Ma hanno avuto tanti nazionali, qualche difficoltà. Non penso che siamo i favoriti. La Juve ha grandi campioni e grande tradizione. Mi auguro che sarà una partita equilibrata. Chi giocherà un calcio migliore degli altri avrà più possibilità di vincere". Le parole di Pioli in conferenza alla vigilia di Juventus-Milan >>>