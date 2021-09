Juventus-Milan, Pioli: “Favoriti per lo Scudetto? Ci sentiamo forti”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato in conferenza a Milanello alla vigilia di Juventus-Milan. Uno stralcio delle sue dichiarazioni

Stefano Pioli , tecnico rossonero, ha presentato oggi in conferenza stampa a Milanello i temi principali di Juventus-Milan , partita della 4^ giornata della Serie A 2021-2022 . Interrogato sulla forza del suo Milan che, dopo le prime giornate di campionato, può essere considerato tra i favoriti nella lotta per lo Scudetto , Pioli ha replicato quanto segue.

"Noi ci sentiamo di essere una squadra forte. Ci alleniamo per vincere ogni singola partita. Mercoledì abbiamo trovato un avversario che ha fatto meglio di noi. Motivazione in più per alzare il nostro livello. Il livello si è alzato, ma la competitività nel campionato italiano è molto alto. Le prime sette sono molto vicine come valori. Il campo determina: noi anche domani dobbiamo provare ad essere migliori dei nostri avversari".