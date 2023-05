Milan, Pioli: “Calciomercato? Sicuramente stanno lavorando già”

Alla vigilia di Juventus-Milan, Stefano Pioli, ha parlato in conferenza stampa. Tra i tanti argomenti, anche il calciomercato

Mancano solamente due partite al finale della stagione del Milan . I rossoneri, domani alle ore 20:45 giocheranno la gara contro la Juventus , che può essere deicisiva per garantirsi un posto nella prossima Champions League. L'allenatore rossonero, Stefano Pioli , ha parlato alla vigilia della sfida all'Allianz Stadium in conferenza stampa, toccando vari temi. Un argomento di discussione è stato il calciomercato, con i tanti rumor che imperversano. Ecco la risposta di Pioli.

"Non sapevo di essere diventato un politico, ho detto ciò in cui credo. Sicuramente stanno lavorando già. Sanno che la prossima stagione si prepara in anticipo".