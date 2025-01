Juventus-Milan, Motta: “Superiori dall’inizio alla fine”

Sulle imbucate subite all'inizio: "Alla fine sono errori che dobbiamo migliorare e correggere. Succedono durante le partite. Siamo stati bene in campo e siamo stati superiori. Abbiamo meritato".

Che sapore ha la vittoria e come sta Yildiz: "Sempre un bel sapore vincere con una grande squadra. Hanno grandi giocatori, un allenatore bravo e di esperienza. Tre punti importantissimi. Ringrazio i tifosi per il sostegno, che serve ed è meritato. Per voglia che hanno. A volte facciamo errori, sono il primo a farli, siamo giovani. Però c'è sempre massimo impegno e voglia di cercare di più. Yildiz l'ho tolto a fine primo tempo perché ha sentito qualcosa all'adduttore, non volevo rischiarlo. Lo valuteremo e poi vedremo".

Come sta Vlahovic e se Conceicao può recuperare: "Vlahovic sta molto bene, è rientrato dopo un periodo fuori per problemi muscolari. Ha aiutato quando ha giocato. La nostra filosofia oggi è questa, i ragazzi sono intelligenti, conta la qualità dei minuti, non la quantità. Conceicao sta migliorando, speriamo sia col gruppo dalla prossima".

Cosa è cambiato nella Juventus: "Abbiamo fatto due gol in più, questo fa la differenza. In altre partite avevamo fatto bene e meglio, ma non eravamo riusciti a vincere. Ciò che è decisivo è cosa succede nelle due aree. Ci sono varie idee su come si arriva in area, ma poi si decide tutto lì".

Se la vittoria, visti i tanti pareggi, conta di più: "Conta 3 punti, importanti perché giocavamo con giocatori importanti e di esperienza. Alcuni hanno vinto il campionato, vengono dalla vittoria della Supercoppa Italiana, hanno un allenatore esperto. La vittoria dà sempre entusiasmo, che va usato nel modo giusto. Dobbiamo fare il nostro lavoro bene e già martedì abbiamo una grande partita. Dobbiamo essere di nuovo competitivi".

Su Mbangula: "Sta giocando bene e tanto. Però l'importante è ciò che ho detto prima, ripeto. Sanno la nostra filosofia: conta la qualità dei minuti. Oggi la sua qualità è importante. Ma non solo coi gol, anche sul secondo gol guardate cosa fa. Abbiamo bisogno di tutti al massimo".

Se gli ha dato fastidio il clima di disfattismo e in cosa è cresciuto Mbangula: "Ha fatto una grande partita, ho visto un grande ambiente nello stadio. Ho visto di nuovo i tifosi in campo a sostenere i loro giocatori e la squadra, dando una spinta in più per combattere come stanno facendo. Però è normale, in una grande squadra come noi, essere esigenti. A volte non ci siamo riusciti a vincere, oggi sì. L'ambiente mi è piaciuto tantissimo. Grazie ai tifosi e anche ai ragazzi in campo che hanno lottato dal primo minuto. Facciamo errori e dobbiamo migliorare, abbiamo difficoltà da tempo, siamo giovani, ma siamo in crescita".

Sulla qualità e se è la Juventus di Motta: "È la nostra Juventus, che sta crescendo e migliorando. Sappiamo che l'obiettivo finale è arrivare alla vittoria e c'è un solo modo: lavorare tanto e con impegno, come fanno questi giocatori. Lo facciamo tutti. Con consapevolezza del momento e con qualche difficoltà, ma sempre superandoci nel quotidiano e lavorando al meglio per arrivare a fare la prestazione di oggi. Sia in fase difensiva, che offensiva. Siamo stati superiori per 95 minuti".

Sul fatto che era uno scontro diretto: "Avversaria importante perché è una grande squadra del nostro campionato. Sapevamo di affrontare una squadra forte, con grandi giocatori e allenatore di esperienza. Avevamo bisogno di fare una grande prestazione e l'abbiamo fatta. Vincere fa sempre bene. Porta stimoli ed entusiasmo, dentro e fuori. I nostri tifosi sono stati sicuramente contenti della prestazione, che c'è stata anche in passato, ma senza risultato. Bella vittoria e importante, siamo stati superiori per 95 minuti".

Se è stata la migliore partita della sua gestione: "Oggi abbiamo fatto meglio dell'avversario, non lo so. Tante volte abbiamo fatto bene senza vincere. Oggi siamo felici per il risultato, ma abbiamo fatto tante altre partite di alto livello. Pensiamo già alla prossima".