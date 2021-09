Juventus-Milan, Pioli: “Maignan grandissimo portiere. Mi piace tanto”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato di Mike Maignan in conferenza a Milanello alla vigilia di Juventus-Milan. Le sue dichiarazioni

Stefano Pioli , tecnico rossonero, ha presentato oggi in conferenza stampa a Milanello i temi principali di Juventus-Milan , partita della 4^ giornata della Serie A 2021-2022 . Interrogato su Mike Maignan e come la sua bravura abbia contribuito a scacciare in brevissimo tempo il fantasma di Gianluigi Donnarumma , Pioli ha replicato quanto segue.

"Nessun fantasma. Sappiamo quanto ha dato Gigio per questa squadra quando è stato impiegato. Ma possiamo dire che abbiamo un altro grande portiere, questo sì. Mike mi piace tantissimo per come affronta il lavoro quotidiano e la partita. Non era scontato, ha fatto tutto molto in fretta. È arrivato dopo gli Europei, ha cambiato metodologia rispetto al passato. Ha un grandissimo pregio: è molto curioso. Si informa su tutto, su come si fanno le cose, per mettere le sue competenze a disposizione della squadra". Le parole di Pioli in conferenza alla vigilia di Juventus-Milan >>>