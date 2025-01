Juventus-Milan, Conceicao: “Dobbiamo farci un esame di coscienza”

Sul primo tempo tra i migliori e sul perché la squadra non è scesa in campo nella ripresa: "Proprio così. Il primo passo per vincere è volerlo. Siamo entrati bene nel primo tempo, abbastanza. Abbiamo creato le occasioni per finirlo in vantaggio, loro hanno creato un'occasione sola, noi almeno 3. Eravamo in partita e stavamo bene a livello di organizzazione, per come abbiamo preparato la partita. Il secondo tempo è uscito fuori il Milan che conoscete. Sono io il responsabile, prendo le responsabilità, ma ognuno deve farsi un esame di coscienza e deve capire che serve l'atteggiamento giusto. Eravamo contro una squadra forte, dobbiamo capire le situazioni. Mancata aggressività. Devo cambiare la mentalità, ma ho detto ai ragazzi che devono farsi un esame di coscienza. Altrimenti una partita siamo su e una giù. Dobbiamo avere la base. Poi se a livello tattico non stiamo bene ci metto la faccia, ma dobbiamo avere la base, ciò che fa vincere le partite. Altrimenti poi parliamo di aspetti tattici, ma ci dimentichiamo ciò che è più importante. Nel secondo tempo ci è mancato tutto".