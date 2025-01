Juventus-Milan, Conceicao: “Dobbiamo giocare a testa alta ed essere incisivi”

Sergio Conceicao, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza alla vigilia della semifinale di Supercoppa Italiana contro la Juventus

Il nuovo allenatore del Milan , Sergio Conceição , ha parlato oggi in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di Supercoppa Italiana contro la Juventus . Il tecnico portoghese ha condiviso le sue prime impressioni sull’arrivo in rossonero e sull’importanza della partita di domani, sottolineando la determinazione nel voler dare una scossa alla squadra. Ecco di seguito le parole di Conceição , che hanno offerto uno spunto interessante sulla sua visione tattica e sull’approccio alla sfida.

Cosa vuol dire affrontare subito la Juventus: "Sono tutte partite diverse e diversi da quando ero giocatore. Le tempistiche sono quelle che sono. Ovviamente volevo più giorni per lavorare e tutti disponibili, ma quando sono arrivato già lo sapevo. Questo non deve essere una scusa. Dobbiamo giocare a testa alta. Ci stiamo preparando e abbiamo preparato, abbiamo ancora allenamenti. Dobbiamo essere incisivi, senza mettere troppe informazioni, ma solo quelle importanti per vincere, che è fondamentale".