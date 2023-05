Allegri: “Futuro? Domani è l’ultima partita di questa stagione in casa”

Massimiliano Allegri , tecnico bianconero, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Milan , partita della 37^ e penultima giornata della Serie A 2022-2023 . Ecco, dunque, un estratto delle sue dichiarazioni, così come riportate da 'TuttoMercatoWeb'.

Sul fatto che domani possa essere la sua ultima partita in casa con la Juventus: "Domani è l'ultima partita di questa stagione in casa. Domani è sempre Juventus-Milan e loro hanno l'obiettivo di entrare in Champions, noi matematicamente non siamo fuori da niente. La partita di Empoli ha sicuramente complicato il percorso".