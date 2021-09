Juventus-Milan, Allegri: “Chiesa in dubbio. Gioca meglio a destra”

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato del possibile recupero di Federico Chiesa per la gara contro il Milan

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato del possibile recupero di Federico Chiesa per la gara contro il Milan. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa: "È uno dei dubbi che ho. A destra rende molto di più, davanti ha bisogno di giocare con una punta. A sinistra ha qualità importanti che lo porterebbero ad entrare nel campo sfruttando l'uno contro uno e il tiro. Federico sta crescendo anche se lo deve ancora fare nella lettura della partita e dei tempi di gioco. Le qualità sue, il tiro e il dribbling, non gliele toglie nessuno". Le probabili scelte di Stefano Pioli per Juventus-Milan: formazione quasi obbligata