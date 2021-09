Juventus, Allegri: “Scudetto? Le favorite sono Inter, Milan e Napoli”

Massimiliano Allegri, alla vigilia di Juventus-Sampdoria, ha parlato delle favorite per lo scudetto. Il Milan è tra queste

Massimiliano Allegri, alla vigilia di Juventus-Sampdoria, ha parlato delle favorite per lo scudetto. Il tecnico bianconero non ha inserito la sua squadra tra le candidate alla vittoria finale, ma non ha dubbi sul fatto che il Milan sia tra queste. Ecco le dichiarazioni in conferenza stampa: "Le favorite per lo scudetto?Inter, Milan e Napoli. Noi abbiamo perso molti punti, dobbiamo fare il nostro percorso senza guardare la classifica. Diamo continuità, a novembre vedremo dove siamo, sarà una sfida stimolante. Chiellini sta bene. Prendiamo tanti goal? Credo che la Juve riuscirà a ridurre il numero di goal che subisce. Nella nostra metà-campo la squadra sta difendendo in maniera giusta. Non abbiamo assolutamente un problema fisico. Se sbagli tecnicamente i passaggi, com’è accaduto con il Milan… Le pagelle post-partita dei calciatori rossoneri secondo la nostra redazione >>>