Juventus, Allegri smentisce: “Kean non è mai stato fuori rosa”

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus , ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro il Bologna e si è soffermato sulla situazione di Moise Kean , accostato anche al Milan per il reparto d'attacco. Di seguito le sue parole.

"Kean non è mai stato fuori rosa, è venuto una volta in ritardo e può capitare. In quel caso si fa beneficenza. Non è successo nulla, ha avuto un colpo e una ricaduta. Domani ci sarà".