Juric: “Leao? Meglio non farlo partire, ma serve anche raddoppiarlo”

Intervenuto in conferenza stampa, Ivan Juric ha risposto ad una domanda su come si ferma Rafael Leao. Queste le dichiarazioni dell'allenatore granata: "L'anno scorso Djidji ha fatto benissimo, mentre al ritorno abbiamo sofferto. Sarebbe meglio non farlo partire, ma serve anche raddoppiarlo. C'è anche Theo, dobbiamo fare attenzione anche lui. Leao è in un momento fantastico".