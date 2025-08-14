Jashari: “La chiamata del Milan è stata un regalo. Ero orgoglioso”

Milan, Jashari: "Ho parlato con Tare del progetto ed è stata una sensazione incredibile"

Cosa ha provato quando gli hanno detto che lo voleva il Milan: "È stata una stagione fantastica con il Club Brugge, volevo concludere senza voci e a mente serena. Non appena la stagione si è conclusa, il mio agente mi ha detto che forse il Milan poteva essere un'opzione, ma non era ancora chiaro. Era importante che mi riposassi per prima cosa".