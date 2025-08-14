Jashari: “La chiamata del Milan è stata un regalo. Ero orgoglioso”

"Poi mentre ero in vacanza mi ha chiamato e mi ha confermato che il Milan mi voleva. Poi ho parlato con Tare del progetto ed è stata una sensazione incredibile. Come un regalo, ero orgoglioso".
© RIPRODUZIONE RISERVATA
ULTIME MILAN NEWS
Manca sempre meno alla prima partita stagionale ufficiale dei rossoneri: il Milan, infatti, giocherà in Coppa Italia contro il Bari il 17 agosto. Tra i convocati ci sarà anche Ardon Jashari al momento il colpo più importante del calciomercato rossonero. Il centrocampista svizzero, arrivato dal Bruges, ha parlato in conferenza stampa presentandosi al mondo Milan ufficialmente.
Cosa ha provato quando gli hanno detto che lo voleva il Milan: "È stata una stagione fantastica con il Club Brugge, volevo concludere senza voci e a mente serena. Non appena la stagione si è conclusa, il mio agente mi ha detto che forse il Milan poteva essere un'opzione, ma non era ancora chiaro. Era importante che mi riposassi per prima cosa".
"Poi mentre ero in vacanza mi ha chiamato e mi ha confermato che il Milan mi voleva. Poi ho parlato con Tare del progetto ed è stata una sensazione incredibile. Come un regalo, ero orgoglioso".
© RIPRODUZIONE RISERVATA