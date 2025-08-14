Pianeta Milan
Jashari: “La chiamata del Milan è stata un regalo. Ero orgoglioso”

Ardon Jashari Milanello AC Milan News
Ardon Jashari, centrocampista svizzero, ha parlato in conferenza stampa presentandosi al mondo Milan ufficialmente. La chiamata rossonera
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Manca sempre meno alla prima partita stagionale ufficiale dei rossoneri: il Milan, infatti, giocherà in Coppa Italia contro il Bari il 17 agosto. Tra i convocati ci sarà anche Ardon Jashari al momento il colpo più importante del calciomercato rossonero. Il centrocampista svizzero, arrivato dal Bruges, ha parlato in conferenza stampa presentandosi al mondo Milan ufficialmente.

Milan, Jashari: "Ho parlato con Tare del progetto ed è stata una sensazione incredibile"

Cosa ha provato quando gli hanno detto che lo voleva il Milan: "È stata una stagione fantastica con il Club Brugge, volevo concludere senza voci e a mente serena. Non appena la stagione si è conclusa, il mio agente mi ha detto che forse il Milan poteva essere un'opzione, ma non era ancora chiaro. Era importante che mi riposassi per prima cosa".

"Poi mentre ero in vacanza mi ha chiamato e mi ha confermato che il Milan mi voleva. Poi ho parlato con Tare del progetto ed è stata una sensazione incredibile. Come un regalo, ero orgoglioso".

