Jashari: “Interesse dell’Inter? Il mio obiettivo era solo il Milan”

Jashari parole d'amore: "Interesse dell'Inter? Ho sempre voluto il Milan"

Cosa ne pensa del Derby e sulle parole di Ausilio che ha detto che lo voleva: "Ringrazio anche Ausilio per le parole, devo dire che ho sempre voluto venire al Milan, non appena l'ho saputo. Non ho avuto altri dubbi. Era un sogno. Se anche ci fossero state altre squadre italiane, non importa quali, il mio obiettivo era solo venire qui. So quanto il Derby è importante per i tifosi, ma non solo il Derby: dobbiamo riportare la squadra dove deve essere".