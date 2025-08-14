Ardon Jashari, centrocampista svizzero, ha parlato in conferenza stampa presentandosi al mondo Milan ufficialmente. Le parole sulla trattativa
Manca sempre meno alla prima partita stagionale ufficiale dei rossoneri: il Milan, infatti, giocherà in Coppa Italia contro il Bari il 17 agosto. Tra i convocati ci sarà anche Ardon Jashari al momento il colpo più importante del calciomercato rossonero. Il centrocampista svizzero, arrivato dal Bruges, ha parlato in conferenza stampa presentandosi al mondo Milan ufficialmente.
Jashari: "Periodo lungo, ma volevo solo il Milan. Avrei fatto tutto per ..."
—
Le parole sulla trattativa: "Sì, penso che tutti sappiano sia stato un periodo lungo, anche per me. Sin dall'inizio, dai primi contatti, era chiaro che volevo compiere questo passo. Era un sogno che si realizzava. Sapevo sarebbe stato difficile perché ero un giocatore importante per il Club Brugge e non mi avrebbero lasciato facilmente. Ho dovuto essere paziente, ma Tare mi ha aiutato, mi ha fatto capire che avrebbe fatto di tutto per portarmi qui".