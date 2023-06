Italia U21, Nicolato: “Stiamo mettendo il massimo di quello che possiamo”

Durante la consueta conferenza stampa, il ct dell'Italia U21, Paolo Nicolato, ha parlato in vista del match contro la Svizzera

Durante la consueta conferenza stampa, il ct dell'Italia U21, Paolo Nicolato, ha parlato in vista del match contro la Svizzera: "E’ una partita complessa, contro una squadra forte, e dobbiamo cercare di vincerla. Siamo sereni dal punto di vista del lavoro svolto, abbiamo fatto un grande lavoro, tutto quello che dovevamo fare l’abbiamo fatto. Sappiamo che non basta ma abbiamo la certezza di non avere rimpianti perché stiamo mettendo il massimo di quello che possiamo".