Italia, Spalletti esalta Tonali: “Diventa fondamentale”

Il 6 settembre, alle ore 20:45, andrà in scena Francia-Italia, match valevole per la Nations League 2024-2025. Spalletti esalta Tonali

Nella giornata di venerdì 6 settembre, alle ore 20:45, andrà in scena Francia-Italia, match valevole per la Nations League 2024-2025. La partita si giocherà allo Stade de France di Saint Denis, dove si sono svolte le gare di atletica e non solo alle Olimpiadi di Parigi 2024. Alla viglia della gara ha parlato in conferenza Luciano Spalletti, allenatore azzurro. Le sue parole su Sandro Tonali, ex Milan al rientro in azzurro (pillola da Tuttomercatoweb).