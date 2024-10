Italia, Spalletti: “Israele? Partita carica di difficoltà. Su Ricci dico…”

Intervenuto in conferenza stampa, Luciano Spalletti, ct dell'Italia, ha parlato in vista della sfida contro Israele: "La partita è carica di difficoltà perché sono una buona squadra, sanno giocare a calcio, ci sarà sempre da stare in ordine e in equilibrio, ce lo hanno dimostrato già all’andata. Andremo a scegliere la formazione migliore per questo. C’è qualche situazione legata agli ammoniti ma non farò troppi cambi in questo senso. Vicario? gioca lui".