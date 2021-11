Italia, Mancini: “Tonali può fare due ruoli. Pobega è qui perché lo merita”

Roberto Mancini, CT della Nazionale, ha parlato in conferenza stampa di Sandro Tonali e Tommaso Pobega. Queste le dichiarazioni

Roberto Mancini si conferma, ancora una volta, attentissimo alle prestazioni dei giovani talenti italiani. Dopo più di un anno ha deciso di richiamare Sandro Tonali, grande protagonista di questo avvio di stagione del Milan. Il CT della Nazionale ha convocato anche Tommaso Pobega, in prestito al Torino ma di proprietà del Diavolo. Ecco le dichiarazioni sui due ragazzi: "Pobega è qui, se lo merita e ha fatto tutta la trafila delle varie Under e ha fatto anche bene. Ha ottime qualità, è qui perché viene da diverso tempo in cui fa bene. Tonali con noi ha giocato anche altre volte, può fare sia l'interno che il palleggiatore". Rinnovo Romagnoli sempre più complicato: il Milan studia una soluzione low cost per sostituirlo