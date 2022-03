Italia, Mancini: “Tonali? Al Milan gioca in modo diverso, deve migliorare”

Roberto Mancini, CT della Nazionale italiana, ha parlato del centrocampista del Milan Sandro Tonali. Queste le dichiarazioni

Dopo la grande delusione dovuta alla mancata qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022, l'Italia ha avuto la meglio contro la Turchia in amichevole. Bisogna ripartire da questa reazione e da alcuni calciatori giovani su cui fondare la Nazionale del futuro. Di questo argomento ha parlato Roberto Mancini che, in conferenza stampa, ha risposto alla domanda se Sandro Tonali potrà essere uno di questi. Ecco la risposta in conferenza stampa.

"Anche per Tonali non è semplice perché non ha fatto tante gare con noi, al Milan gioca in modo un po' diverso e anche lui deve migliorare molto. Ha avuto un po' di difficoltà all'inizio, poi ha trovato la posizione ed è migliorato. Ha bisogno di tempo".