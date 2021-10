Italia, Locatelli: “Tonali è bravo. Possiamo giocare insieme”

Manuel Locatelli, ex centrocampista del Milan, ha parlato di Sandro Tonali dal ritiro dell'Italia in conferenza stampa. Il pensiero sul classe 2000

Manuel Locatelli, ex centrocampista del Milan, ha parlato di Sandro Tonali dal ritiro dell'Italia in conferenza stampa. Un paragone tra lui e il classe 2000? Lo juventino parla anche di una possibile convivenza futura: "Tonali è bravo, gli auguro il meglio. Per me abbiamo caratteristiche diverse, potremmo giocare insieme ma questo lo decide il ct Mancini".