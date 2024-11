Italia-Francia, Deschamps: “Kalulu aveva fatto bene con il Milan. Poi …”

Didier Deschamps , Commissario Tecnico transalpino, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia di Italia - Francia , soffermandosi anche su Pierre Kalulu , ex difensore del Milan . Ecco, dunque, le sue parole.

Italia-Francia, Deschamps esalta Kalulu: e ricorda quello Scudetto vinto con il Milan

Su Pierre Kalulu: "Ha fatto molto bene l'anno dello Scudetto del Milan, ha avuto problemi fisici, ora ha ripreso meglio. Lo seguiamo, come tutti i giocatori, c'è anche una concorrenza importante in difesa. Mi fa sempre piacere tornare in Italia, sto bene dove sono, sia da allenatore che da giocatore ho passato tanti anni in Italia e sono stati anni bellissimo".