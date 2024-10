Inter-Stella Rossa, l’ex Milan Krunic: “Sono rossonero dentro il cuore”

Domani andrà in scena a San Siro Inter-Stella Rossa. Rade Krunic, ex giocatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa dei nerazzurri

La Stella Rossa si appresta ad affrontare la partita di Champions League di domani contro l' Inter , un incontro particolare che avrà il sapore di un derby per il centrocampista serbo Rade Krunic , ex giocatore del Milan . Krunic ha partecipato alla conferenza stampa pre-gara insieme al suo allenatore Milojevic . Ecco, di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni.

"Se per me sarà un derby? Sì, ovviamente sì. Ho già detto che sono stato tanti anni qua, ho passato momenti brutti e bellissimi. Sono rimasto un milanista, dentro il cuore. È stato bello vedere il Milan vincere il derby, non vedo l'ora di dimostrare domani il mio valore in questa competizione".