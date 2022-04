Inter-Milan, Pioli: “Dovremo essere bravi a leggere la partita” | News

Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia del derby tra Inter e Milan

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Milan, Stefano Pioli ha parlato del match di domani sera. Queste le sue dichiarazioni: "Dobbiamo essere bravi a leggere la partita. Ci sono momenti in cui accelerare e altri in cui rallentare. Noi abbiamo i nostri atteggiamenti senza palla e sappiamo che l'Inter in campo aperto è pericoloso. Dobbiamo leggere bene la partita". Milan, le top news di oggi: dettagli Investcorp, recuperato Calabria.